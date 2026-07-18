Врач разоблачила три неработающих метода оздоровления организма

Кардиолог Ирина Васильева разоблачила три метода оздоровления организма, которые пользуются популярностью у россиян, но не приносят результата. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так называемые капельницы молодости и различные программы детоксикации организма Васильева назвала самым ненужным и дорогим фарсом. "В подавляющем большинстве случаев все, что необходимо, можно получить через ЖКТ. А детокс - это наши собственные печень и почки", - пояснила она.

БАДы, по мнению врача, тоже не работают. Так, большинство раскрученных добавок "просто организуют дорогую мочу", убеждена она. Кроме того, доктор подвергла критике различные оздоровительные гаджеты. "Человек думает: "Если я соберу все цифры о своем теле, я смогу перехитрить старость и генетику". На деле гипердиагностика приводит лишь к одному - тяжелому неврозу", - предупредила Васильева.