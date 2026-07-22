Раскрыт новый секрет пользы кофе для здоровья

Ученые из Техасского университета A&M выяснили, каким образом кофе может защищать организм от ряда серьезных заболеваний.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи обнаружили, что содержащиеся в кофе соединения активируют белок NR4A1, который помогает снижать воспаление, защищает клетки от повреждений и запускает процессы восстановления тканей.

При этом ключевую роль играет не кофеин, а полифенольные соединения, прежде всего кофейная кислота, которая также содержится во многих фруктах и овощах. Именно этим, по мнению ученых, объясняется тот факт, что обычный и декофеинизированный кофе оказывают схожий положительный эффект на здоровье.

Лабораторные эксперименты показали, что эти вещества уменьшают повреждение клеток и замедляют рост опухолевых клеток. Если работу белка NR4A1 блокировали, защитный эффект полностью исчезал.

Авторы исследования отмечают, что обнаруженный механизм - лишь один из способов воздействия кофе на организм. В настоящее время ученые разрабатывают синтетические соединения, способные более эффективно активировать этот белок, что в будущем может открыть новые возможности для лечения онкологических и нейродегенеративных заболеваний.