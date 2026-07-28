Назван неожиданный признак проблем с кровообращением

Врач общей практики Наташа Бхуян назвала неожиданный признак проблем с кровообращением. Подробнее об этом она рассказала изданию HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, индикатором проблем со здоровьем могут выступать волосы на пальцах ног. Она пояснила, что если растительность всегда присутствовала в этой зоне, а потом внезапно исчезла, это может указывать на плохое кровообращение и проблемы с сосудами.

"Такое наблюдается при заболеваниях периферических артерий, когда кровь хуже циркулирует, ткани становятся менее здоровыми и не могут выращивать волосы", - рассказала доктор. Она отметила, что чаще всего эти симптомы наблюдаются у пожилых и курильщиков.

При этом врач подчеркнула, что в большинстве случаев наличие или отсутствие волос на пальцах ног не опасно. Обычно это объясняется генетикой и индивидуальными особенностями организма.