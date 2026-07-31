https://news.day.az/medicine/1850032.html Опровергнута польза популярных добавок для защиты костей Крупный метаанализ, охвативший данные 69 клинических испытаний с участием более 154 тысяч взрослых, не выявил клинически значимого эффекта от приема кальция и витамина D для профилактики переломов и падений. Работа опубликована в журнале BMJ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опровергнута польза популярных добавок для защиты костей

Медицина, 31 июля 2026 15:19 (UTC +04:00) 459
Опровергнута польза популярных добавок для защиты костей

Крупный метаанализ, охвативший данные 69 клинических испытаний с участием более 154 тысяч взрослых, не выявил клинически значимого эффекта от приема кальция и витамина D для профилактики переломов и падений. Работа опубликована в журнале BMJ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кальций является строительным материалом костей, а витамин D помогает организму его усваивать. На этой логике десятилетиями основывалась рекомендация принимать добавки для укрепления костей с возрастом. Аптечные полки по всему миру заполнены препаратами, обещающими снизить риск переломов и падений. Новое исследование ставит эту логику под серьезное сомнение.

Исследователи сопоставили данные испытаний, в которых добавки с кальцием, витамином D или их комбинация сравнивались с плацебо или отсутствием лечения у взрослых, проживающих самостоятельно. Кальций в отдельности не показал значимого снижения числа переломов или падений. Витамин D в отдельности - тоже: даже в исследованиях с десятками тысяч участников разница с группой плацебо оказалась практически нулевой.

Комбинация кальция и витамина D дала чуть более заметный, но все равно минимальный эффект: примерно один предотвращенный перелом на 100 человек, принимавших добавки. Переломы шейки бедра - одна из наиболее тяжелых травм у пожилых - сокращались лишь на три случая на тысячу человек. Авторы метаанализа расценили это как клинически незначимый результат.

"Кальций и витамин D остаются важнейшими нутриентами для здоровья костей и мышц. Однако исследование оспаривает идею о том, что все люди должны рутинно принимать добавки для профилактики переломов", - подчеркнул Прасад Ништала, преподаватель факультета наук о жизни Университета Бата.

Выводы работы применимы прежде всего к общей популяции взрослых, не имеющих тяжелого дефицита витамина D или выраженного остеопороза: для этих пациентов добавки по-прежнему могут быть частью медицинской терапии. Авторы указывают, что наиболее убедительные доказательства по-прежнему имеет физическая активность - особенно силовые упражнения и тренировки баланса, которые помогают сохранять прочность костей и снижать риск падений.

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