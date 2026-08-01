У мозга под наркозом впервые обнаружена аномальная активность

Мозг под общей анестезией способен выполнять сложные языковые задачи: различать части речи и предсказывать следующее слово в рассказе еще до того, как оно прозвучало. К такому выводу пришли ученые Медицинского колледжа Бейлора. Работа опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи записывали активность сотен отдельных нейронов гиппокампа - области мозга, связанной с памятью, - пока пациенты, перенесшие операцию по поводу эпилепсии, находились под наркозом. Применялись зонды Neuropixels - технология с высоким пространственным разрешением, ранее никогда не использовавшаяся в гиппокампе в подобном контексте.

Первый эксперимент показал, что нейроны гиппокампа устойчиво реагировали на нестандартные тоны в повторяющейся звуковой последовательности. Более того, со временем мозг лучше распознавал эти аномалии - признак, свидетельствующий о нейропластичности даже в отсутствие сознания.

Во втором эксперименте пациентам воспроизводили короткие истории. Картина нейронной активности гиппокампа содержала четкое разграничение существительных, глаголов и прилагательных, а также сигналы, позволявшие предсказать следующее слово.

"Мозг, судя по всему, предвосхищает, что будет дальше в рассказе, не имея никакого сознательного осознания", - отмечает доктор Самир Шет, профессор нейрохирургии Бейлора.

"Такое "прогностическое кодирование" мы обычно ассоциируем с бодрствованием и вниманием - а оно происходит в бессознательном состоянии", - добавил доктор Бенджамин Хайден, профессор нейрохирургии. Авторы также отметили сходство с работой больших языковых моделей, которые генерируют текст, предсказывая следующий токен.

Практическое значение открытия - потенциал для речевых нейропротезов: сигналы гиппокампа, возможно, можно использовать для восстановления коммуникации у пациентов с повреждениями мозга. Исследование ставит под сомнение и ключевую догму нейронауки: сознание может оказаться не условием, а лишь результатом работы сложных когнитивных сетей.