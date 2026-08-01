Ученые выяснили, почему при диабете нарушается производство инсулина

Исследователи из Медицинского института открытий Sanford Burnham Prebys и Мичиганского университета выяснили, как бета-клетки поджелудочной железы контролируют правильное формирование проинсулина и почему этот процесс нарушается при диабете.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Белки в клетках должны принимать определенную трехмерную форму, чтобы выполнять свои функции. При развитии диабета этот механизм может нарушаться: неправильно свернутые белки накапливаются внутри клеток и вызывают стресс, повреждая бета-клетки, отвечающие за выработку инсулина.

Ученые установили, что ключевую роль в этом процессе играют белок BiP и его партнер p58IPK. Эксперименты на генетически модифицированных мышах показали, что при отсутствии p58IPK в клетках увеличивалось количество неправильно свернутого проинсулина, а производство инсулина снижалось.

При этом восстановление p58IPK улучшало процесс формирования и транспортировки проинсулина, но только при наличии BiP. Сам по себе BiP не мог эффективно выполнять эту функцию.

"Подобно теннисисту-одиночке, пытающемуся сыграть парный матч, BiP не может справиться в одиночку с поддержанием правильного сворачивания проинсулина", - пояснила соавтор исследования Инсук Джан.

По словам ученых, нарушение сворачивания белков связано с теми же клеточными стрессами, которые приводят к повреждению бета-клеток при диабете второго типа. Исследователи считают, что усиление работы системы BiP в будущем может стать новым подходом к защите клеток поджелудочной железы на ранних стадиях заболевания.