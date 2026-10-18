Белок — провокатор рака превратили в «оружие» против опухолей

Белок PPARD, который может способствовать развитию рака, помогает организму бороться с опухолями, если активировать его именно в иммунных клетках. К такому выводу пришли ученые лаборатории Колд-Спринг-Харбор обнаружили.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

PPARD участвует в регуляции жирового обмена и может поддерживать рост раковых клеток. Однако исследователи выяснили, что его действие зависит от типа клеток: активация белка в иммунной системе, напротив, помогает ей сдерживать рост опухолей.

Ученые проверили подход на CAR-T-клетках - иммунных клетках, специально модифицированных для распознавания опухолей. После активации PPARD они эффективнее подавляли рост рака в экспериментах с органоидами, выращенными из тканей пациентов, на раковых клетках человека и в опытах на мышах.

Положительный эффект исследователи также наблюдали при других видах опухолей, включая рак молочной железы и яичников, а также меланому.

По мнению авторов, активация PPARD может помочь повысить эффективность клеточной иммунотерапии. Предполагается, что белок позволяет иммунным клеткам лучше использовать жиры как источник энергии и поддерживать способность атаковать опухоль.

Пока результаты получены в лабораторных и доклинических экспериментах. Необходимо выяснить, будет ли подход безопасным и эффективным для пациентов.