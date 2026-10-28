Развеян популярный миф о защите ребенка от аллергии до рождения

Употребление большого количества яиц и арахиса во время беременности и грудного вскармливания не снижает риск развития аллергии на эти продукты у ребенка. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовали 2137 беременных женщин, чьи дети имели повышенный риск аллергии из-за семейной предрасположенности. Участниц разделили на две группы. Женщины из первой группы съедали не менее шести яиц и 60 штук арахиса в неделю, начиная до 23-й недели беременности и продолжая до четырех месяцев после родов. Во второй группе женщины придерживались обычного рациона - не более трех яиц и 30 штук арахиса в неделю.

Когда детям исполнился год, ученые проверили их на пищевую аллергию. Ее выявили у 7,8% детей из первой группы и у 8,4% из второй. Разница оказалась статистически незначимой.

Аллергия на яйца встречалась у 6,2% детей матерей, которые употребляли продукты в повышенном количестве, и у 7,2% детей из контрольной группы. При аллергии на арахис показатели полностью совпали - по 2,6%.

"Полученные результаты не подтверждают распространенное предположение, что знакомство иммунной системы ребенка с аллергенами через рацион матери способно защитить его от аллергии после рождения", - заключили ученые.

Надежными способами снижения чувствительности к аллергенам остается введение этих продуктов в рацион детей в возрасте от четырех до шести месяцев. Специально избегать яиц, арахиса и других потенциальных аллергенов во время беременности и грудного вскармливания для профилактики аллергии у ребенка не рекомендуется.