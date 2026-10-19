Врач рассказала про диабет «полуторного типа»

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) - это медленно прогрессирующий аутоиммунный диабет, который развивается у взрослых.

Как передает Day.Az, его часто неофициально называют "диабет полуторного типа" или "тихим" диабетом взрослых, который часто путают с диабетом 2 типа, отметила в беседе с "Газетой.Ru" доцент кафедры эндокринологии и диабетологии Пироговского Университета Галина Страхова.

"Как и при классическом аутоиммунном диабете 1 типе, иммунная система атакует бета-клетки поджелудочной железы, но делает это годами, а не месяцами. Генетически эти пациенты ближе к первому типу диабета, чем ко второму. Но внешне такой пациент часто выглядит как человек со вторым типом: ему больше 30 лет, нередко есть избыточный вес", - объяснила Страхова.

Ключевое отличие LADA (латентного аутоиммунного диабета взрослых) от сахарного диабета 1-го и 2-го типов заключается в сочетании аутоиммунного механизма с более медленным прогрессированием, напоминающим диабет 2-го типа. То есть это диабет 1 типа, который развивается крайне медленно и проявляется только после 30 лет.

"LADA - это не редкость. По мировым данным, он составляет от 2 до 12% всех случаев диабета. Среди взрослых с впервые выявленным диабетом - около 5%. Но самое важное: среди тех, кому изначально поставили диагноз "2 тип", при проверке антител LADA выявляется в 4-14% случаев. Проще говоря, каждый десятый-двадцатый "диабетик 2 типа" может иметь совсем другой диагноз", - заметила врач.