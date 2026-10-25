Названа главная причина стресса у молодежи

Исследователи Кембриджского университета выяснили, что прокрастинация - привычка откладывать важные дела на потом - является одной из самых распространенных причин стресса среди студентов. Она также чаще других проблем негативно влияла на успеваемость. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные опроса 65 950 студентов из 97 высших учебных заведений США. Участников спрашивали о 36 проблемах, связанных с учебой, здоровьем и повседневной жизнью, включая финансовые трудности, тревожность, депрессию, нарушения сна и сложности в семье.

Прокрастинация оказалась самой распространенной проблемой: о ней сообщили 72,3% опрошенных. При этом 45,7% студентов отметили, что откладывание дел вызывало у них сильный стресс. Кроме того, 45,4% участников заявили, что прокрастинация негативно сказывалась на их учебе.

Влияние этой привычки на успеваемость оказалось значительно более выраженным, чем у ряда других проблем. Например, прокрастинация затрагивала оценки в 2,8 раза чаще, чем финансовые трудности, и в 3,5 раза чаще, чем синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Особенно заметной проблема была среди студентов бакалавриата, однако она также широко встречалась среди учащихся магистратуры и аспирантуры.

Исследователи определяют прокрастинацию как необоснованное откладывание действий, несмотря на возможные негативные последствия. В учебе это может проявляться в постоянном переносе сроков выполнения заданий, подготовке к экзаменам в последнюю минуту и откладывании важных проектов. Такое поведение способно усиливать стресс и снижать продуктивность.