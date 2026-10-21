Врач развеяла популярный миф о причинах шума в ушах

Остеохондроз - разрушение межпозвонковых дисков - не считается причиной шума в ушах, несмотря на распространенное мнение об обратном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила терапевт Ольга Сухарева в своем Telegram-канале.

По словам врача, шум в ушах может быть связан с заболеваниями органов слуха, включая отит, тугоухость и скопление серы. Среди других возможных причин она назвала нарушения работы височно-нижнечелюстного сустава, повышенное артериальное давление и сосудистые проблемы.

Кроме того, на появление или усиление шума могут влиять хронический стресс и тревожные расстройства. В некоторых случаях симптом становится побочным эффектом лекарств, в том числе отдельных антибиотиков, противовоспалительных и мочегонных препаратов.

Ранее исследования показали, что некоторые антибиотики (такие как аминогликозиды) могут повреждать чувствительные клетки внутреннего уха, отвечающие за слух и равновесие. Риск повышается при больших дозах, длительном лечении и нарушении функции почек.

Сухарева рекомендовала не списывать шум в ушах на остеохондроз без полноценного обследования. Если симптом сохраняется и мешает повседневной жизни, в первую очередь следует обратиться к оториноларингологу или сурдологу. Если специалисты не выявят нарушений со стороны органов слуха, может потребоваться консультация невролога.

Шум в ушах, или тиннитус, - это ощущение звона, гула или других звуков при отсутствии соответствующего внешнего источника. Он может возникать по разным причинам, поэтому для выбора подходящей тактики лечения важно установить, с чем именно связан симптом.