Холестерин нарушает способность мозга к самоочищению, выяснили ученые

Ученые из Корейского института исследований мозга в Тэгу обнаружили, что накопление холестерина при болезни Альцгеймера может нарушать движение жидкости, которая выводит из мозга продукты жизнедеятельности. Такой эффект может быть связан с прогрессированием заболевания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Команда сравнила здоровых генетически модифицированных мышей с животными, у которых с помощью пяти мутаций моделировали болезнь Альцгеймера. Исследователи ввели краситель в спинномозговую жидкость и проследили, как он перемещается по мозгу.

У здоровых мышей краситель проникал в мозговую ткань, а затем постепенно выводился. У животных с болезнью Альцгеймера он преимущественно скапливался вокруг артерий и хуже проникал в ткани. При этом периваскулярные пространства - узкие каналы вдоль кровеносных сосудов, по которым движется жидкость, - оказались заметно уже, чем у здоровых особей.

Ученые также обнаружили, что часть красителя накапливалась в амилоидных бляшках - скоплениях белка бета-амилоида, характерных для болезни Альцгеймера. По мнению исследователей, они могут задерживать жидкость и дополнительно препятствовать ее циркуляции.

Отдельный эксперимент указал на возможную связь этих нарушений с холестерином. У здоровых мышей сигнал маркера, связывающегося с холестерином, со временем ослабевал. У животных с моделью болезни Альцгеймера он, напротив, усиливался на протяжении двух часов наблюдения.

Авторы предполагают, что при заболевании нарушается обмен холестерина, что может мешать движению жидкости по глимфатической системе. В норме эта система участвует в удалении из мозга продуктов обмена, в том числе белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Однако пока не установлено, вызывает ли холестерин нарушение очистки мозга или сам накапливается из-за уже возникших сбоев.