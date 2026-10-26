Простая 15-минутная процедура помогла избежать операции на запястье с туннельным синдромом

Ученые выяснили, что простая 15-минутная процедура помогает людям с туннельным синдромом запястья избежать операции. Промывание пространства вокруг зажатого нерва физиологическим раствором под контролем УЗИ давало более стойкое облегчение, чем привычный укол гормона-кортикостероида.

Работа опубликована в журнале Radiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При карпальном (туннельном) синдроме срединный нерв в запястье сдавливается, вызывая боль, онемение и слабость кисти; за жизнь с ним сталкиваются 5-10% людей. Метод, названный гидродиссекцией, механически "освобождает" нерв, вводя рядом жидкость.

В испытании участвовали 63 пациента со стойкими симптомами, их случайно разделили на три равные группы: промывание физраствором, физраствор с добавлением кортикостероида и только укол гормона. Через полгода наблюдения площадь поперечного сечения срединного нерва при гидродиссекции уменьшилась примерно на 43-45% против лишь около 15% при одном гормоне. Добавление стероида к физраствору заметной дополнительной пользы не дало.

"Уколы гормонов часто дают лишь временное облегчение", - отметил один из авторов, подчеркнув, что у пациентов, получивших только стероид, начальный эффект быстро сходил на нет. Сама процедура занимает в среднем 15 минут, а вернуться к работе можно уже через час.

Авторы называют гидродиссекцию "безопасным малоинвазивным методом", но оговаривают ограничения: испытание небольшое, наблюдение длилось полгода, и для подтверждения долговечности эффекта нужны более крупные многоцентровые исследования. Сейчас команда сравнивает физраствор с раствором декстрозы в роли жидкости для процедуры. Если долговечность эффекта подтвердится, недорогая амбулаторная процедура могла бы избавить часть пациентов от операции, к которой при туннельном синдроме прибегают, когда консервативное лечение уже не помогает.