Могут ли протрузия и грыжа «задеть» нерв, рассказал врач

Ни протрузия, ни межпозвонковая грыжа не "трогают" нерв буквально, как часто представляют себе пациенты. Анатомически прямого трения или истирания нервных структур быть не может: нервные корешки и спинной мозг защищены оболочками и окружающими тканями.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" главный невролог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Светлана Пицуха.

Тем не менее, по ее словам, при воспалении и отеке ткани вблизи позвоночного столба могут сдавливать спинномозговой корешок, что вызывает боль, онемение и другие неврологические симптомы.

"Во время воспалительного процесса может возникать давление на корешок, который передает сигналы по соответствующему спинальному нерву. Это вызывает болевой синдром и, в более тяжелых случаях, снижение чувствительности в зоне иннервации пораженного корешка. При значительном сдавлении возможна слабость в нижних конечностях и нарушение функций тазовых органов; такие признаки являются показанием для срочной консультации нейрохирурга", - рассказала врач.

Обращаться к специалисту следует также при длительно сохраняющейся сильной боли, не поддающейся консервативному лечению. Обычно первым врачом при появлении неврологических симптомов становится невролог.

"Важно помнить, что наличие протрузии, грыжи или признаков остеохондроза на снимках не всегда означает наличие клинически значимого заболевания. Дегенеративные изменения позвоночника очень распространены и чаще встречаются с возрастом, в том числе у людей без болей. Поэтому результаты МРТ или КТ оценивают в контексте жалоб пациента и данных осмотра - изменения на изображениях могут не коррелировать с самочувствием", - заметила доктор.