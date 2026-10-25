Названы первые признаки проблем с легкими

Многие респираторные болезни, в том числе опасная для жизни хроническая обструктивная болезнь легких, развиваются незаметно: человек годами привыкает к снижению объема легких и списывает недомогание на возраст или экологию. Об этом "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов, передает Day.Az.

Главный маркер опасной болезни легких - изменение привычной нормы. Раньше человек легко поднимался на третий этаж, а теперь останавливается на втором, не успевает за друзьями на прогулке или чувствует тяжесть в груди при элементарных действиях, например когда завязывает шнурки.

Тревожными сигналами также считаются свист при выдохе, одышка в положении лежа и утренний кашель, который многие считают "обычным кашлем курильщика". Насторожить должны кашель с мокротой, не проходящий дольше трех недель, частые бронхиты и затяжные простуды, быстрая утомляемость, синеватый оттенок губ и кончиков пальцев. Все эти симптомы - повод обратиться к врачу без промедления.

Ключевой инструмент ранней диагностики - спирометрия: безболезненное исследование, которое за несколько минут оценивает объем и скорость выдоха. Оно выявляет сужение бронхов еще до того, как симптомы начнут мешать жизни. Людям старше 40 лет, курильщикам и работникам производств стоит проходить его регулярно.

"За последние годы респираторные заболевания, в том числе ХОБЛ, выявляются чаще: об этом говорит динамика спроса на препараты для их терапии. Диагностика становится эффективнее, а это значит, все больше пациентов доходят до врача, а не годами привыкают к одышке. Но болезнь по-прежнему часто обнаруживают на поздних стадиях, что существенно влияет на прогноз лечения. Поэтому качество диагностики - ключевой фактор здоровья легких и своевременного лечения сложных заболеваний", - отмечает генеральный директор "ПСК Фарма" Евгения Шапиро.

Всемирный день спирометрии и легочного здоровья отмечается 14 октября. Внимательное отношение к сигналам организма и своевременный визит к пульмонологу помогут избежать тяжелых осложнений и сохранить здоровье легких на долгие годы.