Назван фактор, повышающий риск врожденной умственной отсталости

Ученые Каролинского института в Швеции обнаружили связь между редкими инфекциями, которые могут передаваться от беременной женщины плоду, и повышенным риском аутизма и интеллектуальной недостаточности у детей. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные 3,67 млн человек, родившихся в Швеции в 1987-2021 годах. Среди них у 975 человек диагностировали врожденную TORCH-инфекцию. Это группа внутриутробных инфекций, которые могут передаваться от матери к плоду во время беременности или при прохождении родовых путей. В нее входят токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус, герпес, сифилис и некоторые другие. За участниками наблюдали в течение почти трех десятилетий.

По сравнению с людьми без таких инфекций у перенесших врожденную TORCH-инфекцию риск последующего диагноза аутизма оказался выше примерно в 3,1 раза, а интеллектуальной недостаточности - в 7,2 раза. Для тяжелой и глубокой интеллектуальной недостаточности относительный риск был еще выше - до 30 раз. Аналогичные результаты исследователи получили при сравнении заболевших детей с их братьями и сестрами.

"При этом сами TORCH-инфекции встречаются редко. На них приходится лишь небольшая доля случаев аутизма в популяции - около 0,034%. Поэтому полученные данные не означают, что большинство случаев аутизма связано с инфекциями во время беременности", - отметили ученые.

По словам авторов, результаты подчеркивают значение профилактики инфекций, способных передаваться от беременной женщины плоду, включая вакцинацию против предотвратимых инфекций и другие профилактические меры.