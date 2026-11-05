Ученые объяснили причину постоянного стресса и тревожности эволюционным конфликтом

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна выяснили, что постоянный стресс, одиночество и тревожность у современных людей возникают из-за конфликта между эволюцией и нынешним образом жизни. Результаты работы опубликованы в журнале Behavioral Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты проанализировали феномен "эволюционного рассогласования" - состояния, когда древние инстинкты человека сталкиваются с совершенно новыми условиями. Наш мозг формировался в небольших близких группах, где угроза, доверие и социальный статус считывались через знакомые лица при личном контакте. Теперь эти же базовые механизмы активируются в плотно заселенных городах, неравном обществе и на цифровых платформах. Потребность понимать свое место в иерархии, когда-то помогавшая выживать в племени, сегодня заставляет людей бесконечно сравнивать себя с идеализированными образами чужой жизни в интернете.

В центре научной работы оказалась конкуренция. Современная среда постоянно усиливает ощущение, что окружающие оценивают нас или обходят по успехам. "Конкуренция не нова, но современная жизнь делает ее ощущением постоянным", - объяснил доктор Хосе Йон. По его словам, эволюционный подход помогает понять, почему люди так остро реагируют на страх отстать от других, даже если сигналы превосходства исходят от незнакомцев на экранах смартфонов, а не от реальных соплеменников.

Если городская среда запускает древние защитные механизмы во вред человеку, решать проблему должны архитекторы и разработчики соцсетей. "Стресс и тревожность часто считают личной проблемой, но они отражают несоответствие между средой обитания и условиями, для которых развивался наш мозг", - подчеркнула доктор Сара Чан. Ученые считают, что озеленение улиц и создание крепких соседских сообществ помогут снизить психологическое давление на человека без необходимости разреживать застройку.

Исследователи подчеркивают, что речь не идет о возврате в прошлое или признании современного мира окончательно сломанным. Это скорее призыв проектировать инфраструктуру осознанно. Понимание того, где именно реальные условия конфликтуют с нашей биологией, позволит создавать пространства, поддерживающие ментальное здоровье. "Нам нужно разрабатывать решения, которые работают сообща с нашей эволюционировавшей природой, а не против нее", - резюмировал Хосе Йон. В будущем специалисты планируют оценить, как воспринимаемая конкуренция меняется в зависимости от типа застройки и уровня социального взаимодействия.