Ученые предупредили о последствиях слишком строгого контроля уровня сахара при диабете

Стремление любой ценой удерживать сахар в крови идеально ровным может иметь обратную сторону: люди с диабетом сообщали о лучшем самочувствии после дней, когда уровень глюкозы колебался сильнее - но оставался в безопасных пределах. Об этом свидетельствуют данные исследования PRO-MENTAL, проведенного немецким институтом FIDAM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые под руководством профессора Доминика Эрманна две недели сопоставляли данные непрерывного мониторинга глюкозы с ежедневными оценками качества жизни у 400 пациентов (72% с диабетом первого типа, 28% - второго; средний возраст 47 лет). Каждый день участники отмечали свое самочувствие, а датчики фиксировали, как менялся сахар.

Ожидаемо, больше времени в пределах нормы (70-140 мг/дл) предсказывало лучшее самочувствие на следующий день. Но неожиданным оказалось другое: большая вариабельность глюкозы - при условии, что она не выходила за безопасные границы, - тоже была связана с улучшением самочувствия, а также с лучшим сном и более высоким уровнем энергии.

Авторы осторожно интерпретируют результат: возможно, постоянные усилия и ограничения, необходимые, чтобы подавить каждое колебание сахара, сами по себе снижают радость от повседневной жизни. Это не призыв махнуть рукой на контроль глюкозы - держать ее в безопасном коридоре по-прежнему важно, - а повод не превращать управление диабетом в изматывающую гонку за идеальными цифрами. Речь идет о наблюдении, которое показывает связь, но не доказывает причину, и опирается на субъективные оценки самочувствия.

Современные системы непрерывного мониторинга и рекомендации все чаще нацеливают пациентов на максимальное "время в целевом диапазоне" - долю суток, когда сахар в норме. Новые данные не отменяют важность этого показателя, но добавляют к нему человеческое измерение - качество жизни. Постоянный страх любого скачка глюкозы и жесткие ограничения в еде и режиме сами по себе могут изматывать, и авторы призывают врачей учитывать это, а не гнаться только за идеальными графиками.