Названы изменения кровяного давления, связанные с риском инсульта

Сильные колебания артериального давления связаны с повышенным риском инсульта и смерти, причем значение имеет не только средний уровень давления, но и то, насколько сильно меняются показатели между обследованиями. К такому выводу пришли исследователи из Амстердамского университетского медицинского центра (Нидерланды). Результаты работы представлены на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для анализа ученые использовали данные 57 611 участников британского биобанка UK Biobank. Средний возраст участников составлял около 55 лет. Давление измеряли во время нескольких медицинских обследований, после чего исследователи оценивали, насколько показатели различались между визитами. Наблюдение продолжалось в среднем около пяти лет.

Особенно заметной оказалась связь между колебаниями диастолического (нижнего) давления и риском инсульта. Чем сильнее менялся этот показатель от одного обследования к другому, тем выше был риск: увеличение вариабельности на одно стандартное отклонение было связано с его ростом примерно на 12%.

Исследователи также обнаружили связь между нестабильностью давления и смертностью. Для систолического (верхнего) давления увеличение вариабельности на одно стандартное отклонение соответствовало повышению риска смерти на 11%, для диастолического - на 8%.

Эти связи сохранялись после учета среднего уровня артериального давления и других факторов. Сочетание диабета с выраженными колебаниями систолического давления оказалось особенно тесно связанным с риском смерти.