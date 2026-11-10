Названы антибиотики, которые вредят сердцу

Некоторые антибиотики типа макролидов ("Азитромицин" или "Кларитромицин") могут дополнительно влиять на электрическую работу сердца, объяснил "Газете.Ru" врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов, передает Day.Az.

"Представьте: у пациента уже есть нарушение ритма, а он начинает пить оставшийся с прошлого раза "Азитромицин" или "Кларитромицин". Некоторые антибиотики могут дополнительно влиять на электрическую работу сердца. Особенно важно проверить их сочетание с другими препаратами и не назначать антибиотик себе самостоятельно", - рассказал Соколов.

По его словам, они могут блокировать калиевые каналы в клетках сердечной мышцы. Из-за этого нарушается процесс восстановления сердечных клеток, и на электрокардиограмме (ЭКГ) удлиняется интервал QT, что создает риск развития опасных нарушений ритма.

"Риск проблем с сердцем повышается, если на фоне приема антибиотика человек принимает другие препараты, которые сами по себе тоже могут влиять на ритм (например, некоторые антиаритмики, антидепрессанты). В такой ситуации лекарства могут усиливать действие друг друга", - заключил доктор.