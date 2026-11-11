Обнаружен неожиданный признак ухудшения работы мозга

Низкая минеральная плотность костей позвоночника может быть признаком более быстрого ухудшения когнитивных функций и изменений структуры мозга в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, их работа опубликована в журнале Radiology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании участвовали 715 человек с медианным возрастом 69 лет. С помощью искусственного интеллекта ученые определили плотность грудных позвонков по снимкам компьютерной томографии, а затем сопоставили ее с изменениями белого вещества мозга и результатами когнитивных тестов.

Оказалось, что у людей с более низкой плотностью костей быстрее ухудшались общие показатели когнитивных функций. Кроме того, у них быстрее накапливались изменения в отдельных участках белого вещества - ткани, которая обеспечивает передачу сигналов между различными областями мозга.

Особенно выраженной связь между низкой плотностью костей и изменениями белого вещества оказалась у людей с диабетом. При этом ученые пока не утверждают, что ослабление костей само по себе приводит к ухудшению работы мозга, так как исследование выявило связь, но не доказало причинно-следственный механизм.

Авторы отмечают, что плотность позвонков можно оценивать по уже сделанной КТ грудной клетки. В будущем такой показатель потенциально может использоваться как дополнительный маркер риска когнитивного снижения.