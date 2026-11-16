Врач рассказала, зачем лечить молочные зубы

Если не лечить молочные зубы у детей, могут возникнуть проблемы с прикусом и даже развиться инфекции. Об этом "Газете.Ru" рассказала Юлия Сысоева, заведующая детским отделением, врач-стоматолог клиники InWhite Medical, передает Day.Az.

"Это глубокое заблуждение, что молочные зубы не нужно лечить. Да, смена произойдет, но очень нескоро: фронтальные зубы меняются в 6-8 лет, а боковая группа - в 9-12 лет. Молочные зубы критически важны для жевания и перехода на твердую пищу. Они участвуют в формировании речи: при произношении некоторых звуков язык должен упираться в верхние резцы. Кроме того, молочные зубы "готовят" лицевые кости к появлению более крупных постоянных. Они задают траекторию роста", - заявила Сысоева.

Она добавила, что раннее удаление - особенно четвертых и пятых зубов - приводит к тому, что постоянной единице просто не останется места для прорезывания.

Врач также объяснила, что происходит с детским организмом, если вовремя не лечить кариес.

"Инфекция не стоит на месте. Сначала бактерии разрушают эмаль, затем поражают пульпу (нерв и сосуды), вызывая пульпит. Если проблему игнорировать, инфекция выходит за пределы корня в костную структуру, вызывая периодонтит. В кости находится зачаток постоянного зуба, который только начинает формироваться. Если вовремя не решить проблему, это может закончиться гипоплазией (нарушением развития) постоянного зуба или даже гибелью его зачатка", - предупредила Сысоева.

Опасность не ограничивается полостью рта. Бактерии вырабатывают токсины, которые попадают в кровеносное русло. Это вызывает снижение иммунитета. Самое серьезное последствие: эти бактерии могут спровоцировать эндокардиты и перикардиты (воспаление внутренней оболочки сердца и воспаление перикарда - "Газета.Ru") , так как обладают привязанностью к тканям сердечной мышцы и соединительной ткани.

"Если инфекция уже вышла за пределы молочного зуба и развился периодонтит, стоматолог будет настаивать на удалении. Так мы сохраним зачаток постоянного зуба и общее здоровье ребенка", - пояснила врач.

По ее словам, чтобы избежать ортодонтических проблем в будущем, на место удаленного молочного зуба необходимо установить ортодонтическое кольцо-петлю. Эта конструкция не даст соседним зубам сместиться и сохранит пространство для будущего постоянного зуба.

Чтобы не доводить кариес молочного зуба до осложнений и удаления, важны как домашний уход, так и наблюдение у стоматолога.

"Я рекомендую регулярные профилактические осмотры у детского стоматолога примерно раз в три месяца. При необходимости врач может назначить диагностические прицельные снимки, чтобы вовремя выявить изменения. Не менее важна домашняя профилактика: регулярная чистка зубов и использование зубной нити для очищения межзубных промежутков", - резюмировала Сысоева.