Найден простой способ улучшить усвоение железа организмом

Употребление вещества, содержащегося в коричневом тростниковом сахаре, может улучшать усвоение железа организмом. Речь идет об олигосахариде раффинозе, который в экспериментах также помог восстановить показатели крови у мышей с железодефицитной анемией. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые изучили химический состав коричневого сахара и обнаружили в нем 84 соединения, помимо сахарозы и глюкозы. Одним из наиболее интересных оказалась раффиноза - ее содержание составляло около 3,3 процента.

Действие очищенной раффинозы проверили на мышах с железодефицитной анемией. После ее приема у животных восстановились количество эритроцитов, уровень гемоглобина, гематокрит и ферритин - показатель запасов железа в организме.

Дополнительные эксперименты показали, что раффиноза способна связываться с железом и облегчать его перенос через стенку кишечника. Одновременно она поддерживала работу ферропортина - белка, который помогает возвращать запасенное в клетках железо в кровоток.

Таким образом, вещество может действовать сразу двумя путями: улучшать всасывание железа из кишечника и помогать организму эффективнее использовать уже имеющиеся запасы.

При этом авторы подчеркивают, что исследовали очищенную раффинозу, а не употребление коричневого сахара как такового. Эффект пока продемонстрирован на животных, поэтому для подтверждения пользы у людей необходимы дальнейшие исследования.