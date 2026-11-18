Самостоятельно точно определить причину одышки невозможно. Чувство нехватки воздуха возникает при заболеваниях сердца и легких, анемии, инфекциях, тревожных расстройствах и других состояниях. Однако некоторые особенности помогают заподозрить именно сердечную причину. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиника" в Рязани Юлия Стаховская, передает Day.Az.

"Сердечная одышка часто появляется при привычной нагрузке: ходьбе, подъеме по лестнице или выполнении домашних дел. Со временем человек замечает, что вынужден останавливаться там, где раньше проходил без отдыха. При прогрессировании заболевания дыхание может затрудняться уже при минимальной активности или в покое", - объяснила врач.

Характерный признак - усиление одышки в положении лежа. Человеку приходится подкладывать дополнительные подушки или спать полусидя. Иногда он просыпается ночью от резкой нехватки воздуха и вынужден сесть или подойти к открытому окну. Это может происходить из-за перераспределения жидкости и повышения нагрузки на сердце.

По словам Стаховской, в пользу сердечной недостаточности также говорят отеки стоп и голеней, которые становятся заметнее к вечеру, быстрое увеличение массы тела из-за задержки жидкости, постоянная усталость и учащенное сердцебиение. Иногда присоединяется кашель, особенно ночью или лежа. Поэтому наличие кашля само по себе не означает, что проблема обязательно связана с легкими.

"Для заболеваний дыхательной системы более характерны свистящее дыхание, мокрота, длительный кашель, повышение температуры или связь симптомов с аллергенами. Но четкой границы нет: свист может встречаться и при сердечной недостаточности, а инфекции легких способны увеличивать нагрузку на сердце", - отметила кардиолог.

Важен и характер начала симптомов. Медленно усиливающаяся одышка может сопровождать хроническое заболевание, а внезапная требует особенно внимательной оценки. Резкая нехватка воздуха бывает при инфаркте, отеке легких, нарушении сердечного ритма, тромбоэмболии легочной артерии, пневмотораксе и других опасных состояниях.

"Немедленно вызвать скорую помощь нужно, если одышка появилась внезапно, быстро нарастает или сопровождается болью в груди, холодным потом, выраженной слабостью, посинением губ, спутанностью сознания либо потерей сознания. Опасным признаком также является невозможность произнести целое предложение из-за нехватки воздуха", - предупредила специалист.