Утверждать, что гипертонические кризы обязательно учащаются у всех людей именно осенью, неправильно. Однако с наступлением холодов давление действительно может стать менее стабильным, особенно у пациентов с уже диагностированной артериальной гипертензией. Об этом "Газете.Ru" рассказала терапевт "СМ-Клиника" в Рязани Александра Попова, передает Day.Az.

"При снижении температуры периферические сосуды сужаются, чтобы организм терял меньше тепла. Из-за этого возрастает сосудистое сопротивление и артериальное давление может повышаться. Чем резче меняется погода, тем сложнее некоторым пациентам адаптироваться, хотя реакция на температуру и атмосферное давление индивидуальна", - объяснила врач.

Осенью меняется и образ жизни. Люди меньше двигаются, чаще едят соленую и калорийную пищу, прибавляют в весе. После отпусков некоторые нарушают привычный режим приема препаратов. На давление также влияют недосып, стресс, алкоголь и курение.

По словам Поповой, дополнительным фактором становятся сезонные инфекции. Температура, обезвоживание и плохое самочувствие способны менять показатели давления. Некоторые средства от простуды, особенно сосудосуживающие компоненты в таблетках и каплях, могут повышать его. Аналогичным эффектом обладают отдельные обезболивающие и противовоспалительные препараты. Людям с артериальной гипертензией выбор таких средств лучше обсуждать с врачом.

"Чтобы пережить сезонные перепады, важно регулярно принимать назначенные препараты и не менять дозировку самостоятельно. Нельзя пропускать таблетку при достигнутом целевом артериальном давлении, которое обсуждается с врачом на приеме. Также не следует принимать дополнительную дозу препаратов каждый раз, когда тонометр показал непривычную цифру, если такая схема не согласована с врачом", - сказала врач.

Осенью полезно измерять давление утром и вечером, особенно при ухудшении самочувствия или смене терапии. Перед измерением нужно спокойно посидеть не менее 20-30 минут, не измерять артериальное давление после еды, не разговаривать, поставить ноги на пол и расположить руку на уровне сердца. Манжета должна соответствовать размеру плеча. Лучше сделать два измерения с небольшим интервалом и записать результаты.

Снизить риск резких подъемов помогают умеренная физическая активность, ограничение избытка соли и алкоголя, полноценный сон и одежда по погоде. Выходя на холод, не стоит сразу выполнять тяжелую физическую работу. Если давление стало регулярно отличаться от привычного, нужно обратиться к врачу для коррекции лечения.