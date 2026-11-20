Экспериментальная генная терапия помогла частично восстановить зрение у людей с тяжелой наследственной слепотой. Некоторые пациенты после лечения смогли лучше различать свет и определять расположение предметов. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале New England Journal of Medicine (NEJM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании участвовали 10 человек с пигментным ретинитом - наследственным заболеванием, при котором постепенно разрушаются клетки сетчатки, отвечающие за восприятие света. Все участники практически полностью потеряли зрение.

Ученые ввели пациентам в глаз специальный ген, благодаря которому сохранившиеся клетки сетчатки стали чувствительными к свету. Для этого использовали метод оптогенетики. После процедуры участники носили специальные очки с камерой, которые преобразовывали окружающее изображение в световые сигналы, воспринимаемые измененными клетками.

После лечения у семи из десяти пациентов улучшилась чувствительность к свету, причем у шести изменения были клинически значимыми. Некоторые участники стали лучше замечать предметы, определять их расположение и точнее тянуться к ним рукой. У четырех человек улучшения сохранялись на протяжении месяцев и лет наблюдения.

Исследование активности мозга также показало, что зрительная информация поступала в зрительную кору и обрабатывалась ею. Это означает, что даже после длительной потери зрения мозг способен воспринимать новые зрительные сигналы.

При этом полностью восстановить зрение не удалось: пациенты по-прежнему не могли нормально видеть или читать.