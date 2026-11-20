Полчаса в горячей ванне могут снизить артериальное давление и улучшить кровоток в мелких сосудах. Причем в эксперименте эффект оказался сильнее, чем после получасовой тренировки умеренной интенсивности. Результаты исследования ученых Университета Западной Австралии опубликованы в European Journal of Applied Physiology (EJAP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В эксперименте участвовали 25 человек в возрасте от 45 до 70 лет с избыточным весом или ожирением. Каждый участник в разные дни проводил 30 минут в воде температурой 40 °C и столько же времени занимался на велотренажере с интенсивностью 60-70 процентов от максимальной частоты сердечных сокращений.

После горячей ванны у участников сильнее расширялись мелкие кровеносные сосуды кожи, а скорость и объем кровотока увеличивались больше, чем после тренировки. Систолическое и диастолическое давление также снижались сильнее.

Эффект связан с нагреванием организма. Высокая температура расширяет сосуды и усиливает приток крови к коже, чтобы организм мог отдавать лишнее тепло. Эти изменения создают нагрузку на стенки сосудов, которая может благоприятно влиять на их работу.

Авторы подчеркивают, что горячая ванна не заменяет физические упражнения. Однако пассивное нагревание может стать дополнительным способом воздействия на сосуды, особенно для людей, которым трудно регулярно заниматься спортом.