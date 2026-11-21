Продолжительный сон может быть связан с повышенным риском повреждения почек у людей с диабетом второго типа. К такому выводу пришли ученые Университета Дзюнтэндо в Японии. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Endocrine Society (JES), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили данные 678 человек с диабетом второго типа, за состоянием здоровья которых наблюдали около шести лет. Ученые оценивали продолжительность сна участников и отслеживали развитие диабетической нефропатии - заболевания, при котором повышенный уровень сахара в крови постепенно повреждает почки.

Оказалось, что у людей, которые обычно спали дольше, чаще развивалась или прогрессировала диабетическая нефропатия. Особенно выраженной эта связь была среди пожилых участников и пациентов, у которых уже наблюдались признаки нарушения работы почек.

К таким признакам относятся появление небольшого количества белка в моче и снижение способности почек фильтровать кровь. По словам исследователей, диабетическая нефропатия встречается примерно у 30-40 процентов людей с диабетом и в тяжелых случаях может приводить к почечной недостаточности.

Ученые предполагают, что продолжительный сон может быть не причиной повреждения почек, а признаком других нарушений здоровья, повышающих риск осложнений диабета.

Авторы подчеркивают, что исследование носило наблюдательный характер и не доказывает, что длительный сон непосредственно вредит почкам. Поэтому сокращать продолжительность сна на основании этих результатов не следует.