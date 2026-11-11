Ученые выяснили, как мозг строит карту социальных связей и где чаще всего ошибается

Когда нужно решить, кто из коллег компетентнее, а кто - популярнее, мозг строит внутренние карты социальных связей, и эти карты неидеальны. Команда исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе и Виргинского политехнического института показала, что при конфликте двух характеристик людей такие карты искажаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья с результатами исследования вышла в журнале Nature Communications.

В эксперименте участвовали 27 человек. Им показывали фотографии 16 лиц и просили выучить ранги людей в двух социальных иерархиях - по компетентности и по популярности - на разных днях. Затем в сканере фМРТ участникам показывали пары лиц и просили угадать, кто выше в одной из двух иерархий по подсказке цвета. Никто не говорил им, что иерархии образуют сетку четыре на четыре, но мозг сам восстановил эту скрытую структуру.

Анализ активности мозга показал, что в гиппокампе, энторинальной коре и орбитофронтальной коре формируется устойчивая двумерная карта всей социальной структуры, отражающая обе иерархии сразу. Параллельно в лобно-теменной сети возникает одномерное представление, в котором актуальная для задачи иерархия подчеркивается, а вторая подавляется.

Когда ранги человека в двух иерархиях совпадали, мозг реагировал быстрее, а когда вступали в противоречие - медленнее, и этот конфликт искажал саму внутреннюю карту. Степень искажения в гиппокампе у разных людей коррелировала с тем, насколько они медлительны в конфликтных ситуациях: те, кто хуже справлялся с противоречием, демонстрировали более сильное искажение представления.

Похожую картину исследователи увидели в нейросети, обученной на той же задаче. Сначала в скрытых слоях появлялась двумерная карта, затем - одномерное контекстно-зависимое представление, и со временем карта тоже искажалась вдоль оси совпадающих рангов. Когда авторы искусственно ухудшали сигнал контекста в модели, искажение усиливалось, что подтверждает связь между неэффективным использованием контекста и искажением карты.

Группа уже публиковала работу о том, что мозг строит сеточные карты социальных иерархий. Новое исследование добавляет, что эта карта не статична, а зависит от того, как мозг справляется с конфликтующей информацией при обучении. По мнению авторов, такая связь между когнитивным контролем и геометрией внутренних карт может объяснять индивидуальные различия в принятии решений, социальных предрассудках и некоторых психических расстройствах.