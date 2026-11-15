«Живое лекарство» ослабило защиту устойчивых к антибиотикам бактерий

Генетически измененные бактерии помогли разрушить защитную биопленку синегнойной палочки на дыхательных трубках в эксперименте на свиньях. Ее толщина уменьшилась примерно на 40%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование ученых Центра геномной регуляции, больницы "Клиник" и их коллег из Барселоны опубликовано в журнале eBioMedicine.

Основой "живого лекарства" стала Mycoplasma pneumoniae - бактерия, приспособленная к жизни в дыхательных путях. Ученые изменили ее так, чтобы она производила вещества, разрушающие биопленку и действующие против синегнойной палочки.

Биопленки образуются на трубках, которые используют при искусственной вентиляции легких. Этот слой защищает микробы от антибиотиков и способствует сохранению инфекции.

Препарат доставляли через небулайзер - устройство, превращающее жидкость в аэрозоль для вдыхания. После обработки толщина пленки внутри трубок снизилась с 6,08 до 3,67 микрометра. Ранее похожий подход испытывали только на мышах.

Исследователи не обнаружили повреждений легких, вызванных измененной бактерией, и измеримого воздействия на собственную микрофлору дыхательных путей животных.

Авторы считают результат основанием для подготовки испытаний безопасности на людях. Однако эффективность лечения у пациентов еще предстоит проверить: пока речь идет о доклиническом эксперименте, а не о готовой терапии.