https://news.day.az/medicine/1874111.html Нейробиолог назвал причину пугающих пробуждений по ночам Ощущение чужого присутствия, страшные видения и невозможность пошевелиться при пробуждении могут быть проявлениями сонного паралича. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, причины этого состояния назвал нейробиолог Баланд Джалал в интервью газете The Guardian.

Нейробиолог назвал причину пугающих пробуждений по ночам

Медицина, 16 ноября 2026 09:31 (UTC +04:00) 65
Нейробиолог назвал причину пугающих пробуждений по ночам

Ощущение чужого присутствия, страшные видения и невозможность пошевелиться при пробуждении могут быть проявлениями сонного паралича.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, причины этого состояния назвал нейробиолог Баланд Джалал в интервью газете The Guardian.

По словам ученого, сонный паралич возникает, когда мозг уже частично проснулся, но тело все еще остается обездвиженным, как во время фазы быстрого сна. Человек осознает происходящее вокруг, однако не может двигаться или говорить. В этот момент мозг пытается объяснить причину происходящего и создает пугающие образы, например, странные фигуры или монстров. Тревожность может усиливать такие переживания и провоцировать повторные эпизоды.

Чтобы справиться с приступом, Джалал советует закрыть глаза, постараться не паниковать и переключить внимание на что-то приятное. По его словам, важно не пытаться силой преодолеть неподвижность, а спокойно дождаться, пока организм полностью проснется. Нейробиолог добавил, что медитации помогают уменьшить частоту подобных пробуждений по ночам.

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