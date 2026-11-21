Регулярный распорядок дня может играть важную роль в контроле уровня сахара в крови у людей с диабетом второго типа. Исследователи из Медицинского колледжа Корейского университета обнаружили, что стабильные биоритмы связаны с более эффективным поддержанием нормального уровня глюкозы. Результаты исследования опубликованы в журнале Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании участвовали 122 пациента с диабетом второго типа, получавших инсулин. В течение десяти дней они носили устройства для непрерывного измерения глюкозы и фитнес-трекеры. Ученые отслеживали продолжительность сна, физическую активность, частоту сердечных сокращений и регулярность суточных биоритмов участников.

Выяснилось, что среди пациентов с наиболее стабильными биоритмами целевых показателей сахара достигли 46,3 процента, тогда как среди людей с нерегулярным режимом - только 20 процентов. При этом наиболее выраженная связь между физической активностью и контролем глюкозы наблюдалась с 12:00 до 18:00.

Пациенты, которые больше двигались в эти часы, дольше сохраняли сахар в целевом диапазоне и сталкивались с меньшими его колебаниями. Достаточная продолжительность сна также была связана с более стабильным уровнем глюкозы и меньшим риском гипогликемии.

Авторы исследования считают, что соблюдение регулярного режима сна и физической активности может стать важным дополнением к традиционным методам лечения диабета.