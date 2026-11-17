Ходить в промокшей обуви нежелательно, особенно в холодную погоду. Однако если вы ненадолго промочили ноги и быстро переобулись, серьезных последствий обычно не возникает.

Как передает Day.Az, риск зависит от температуры воздуха, длительности прогулки, тесноты обуви и состояния здоровья, - рассказал "Газете.Ru" ортопед-травматолог, хирург клиники "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге Александр Лузин.

"Как травматолог, прежде всего обращаю внимание на сочетание влаги и холода. Мокрые носки и обувь хуже сохраняют тепло, а при охлаждении сосуды сужаются. Длительное пребывание в таких условиях может привести к холодовому повреждению тканей даже при температуре выше нуля. На морозе повышается риск обморожения. Настораживающие признаки - онемение, боль, отек и изменение цвета кожи. Влага также размягчает поверхностный слой кожи: она легче натирается, появляются потертости и пузыри. При этом сами по себе мокрые ноги не вызывают ОРВИ: причиной респираторных инфекций являются вирусы", - рассказал врач.

У детей ситуация требует особого внимания. Увлекшись игрой, ребенок может не заметить, что ноги промокли и замерзли. Поэтому во время прогулки стоит проверять, сухие ли носки и обувь. Если ребенок начал хромать, жалуется на боль или перестал чувствовать пальцы, прогулку необходимо прекратить.

"Если обувь промокла, как можно скорее зайдите в теплое помещение, снимите мокрые носки, осторожно высушите стопы и переобуйтесь в сухое. Согревайтесь постепенно. Не растирайте онемевшую кожу, не прикладывайте ноги к батарее и не используйте горячую воду: при сниженной чувствительности легко получить ожог. Если онемение, боль или необычная бледность сохраняются после согревания, появились пузыри либо ребенок не может наступить на ногу, обратитесь за медицинской помощью. Выраженная сонливость и заторможенность после пребывания на холоде - повод вызвать скорую", - рассказал врач.

Для профилактики выбирайте обувь по размеру и погоде, с защитой от влаги, и берите детям запасные носки. Тесная обувь, в том числе из-за слишком толстых носков, ухудшает кровообращение и усиливает охлаждение.