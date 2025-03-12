Голубь в ярости: птица отбросила девушку на 80 метров, причинив ей серьезные травмы

25-летняя девушка из Великобритании, пользующаяся псевдонимом Мерседес Валентайн, попала в серьезную аварию из-за голубя.

Как передает Day.Az, об этом пишет Lawyer Monthly.

Инцидент произошел летом 2024 года. По словам Валентайн, в день катастрофы она ехала на мотоцикле. Когда мотоцикл поравнялся с фонарным столбом, на котором сидел голубь, птица резко спикировала вниз и ударилась о ее голову. От неожиданности Валентайн повернула руль, столкнулась с припаркованным автомобилем и потеряла сознание.

Удар отбросил девушку на 80 метров. Когда ее доставили в больницу, у нее были сломаны четыре ребра, нос и плечо. Кроме того, она получила черепно-мозговую травму, повредила таз и глазницу. Валентайн утверждает, что также потеряла память и до сих пор не помнит месяц до аварии и месяц после. "Как будто мой мозг принадлежит кому-то другому", - объясняет она.

Несмотря на случившееся, Валентайн продолжает ездить на мотоцикле. Она отметила, что просто стала более аккуратной и внимательной на дорогах.