Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 июня направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

Как Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Герцог,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост 11-го Президента Государства Израиль.

Нынешний уровень азербайджано-израильских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении между нашими народами, вызывает удовлетворение. Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на расширение двусторонних связей во всех областях, углубление взаимовыгодного сотрудничества.

Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю успехов в предстоящей деятельности на высоком посту на благо дружественного народа Израиля."