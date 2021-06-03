Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Израиля
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 июня направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Израиля Ицхаку Герцогу.
Как Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Герцог,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост 11-го Президента Государства Израиль.
Нынешний уровень азербайджано-израильских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении между нашими народами, вызывает удовлетворение. Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на расширение двусторонних связей во всех областях, углубление взаимовыгодного сотрудничества.
Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю успехов в предстоящей деятельности на высоком посту на благо дружественного народа Израиля."
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре