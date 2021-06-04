Выделены средства на бурение 20 субартезианских скважин в Агджабеди и Барде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 июня подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агджабединском и Бардинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 18 населенных пунктах Агджабединского и Бардинского районов с населением 37061 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 1,4 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 этого распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.