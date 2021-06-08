https://news.day.az/officialchronicle/1350457.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Пираллахи
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Пираллахи
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ в связи с реконструкцией автомобильных дорог в Пираллахинском районе Баку.
Согласно документу, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана на эти цели выделяется 660 тысяч манатов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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