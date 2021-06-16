Строительство железной дороги Нахчыван-Карс внесет важный вклад в интенсификацию связей между двумя странами - Декларация
"Азербайджан и Турция считают, что открытие Зангезурского коридора внесет важный вклад в интенсификацию транспортно-коммуникационных связей между странами".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в "Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".
В документе отмечается, что открытие коридора (Зангезурский коридор) между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой, соединяющего Азербайджан и Турцию, и строительство железной дороги Нахчыван-Карс как продолжение этого коридора, внесут важный вклад в интенсификацию транспортно-коммуникационных связей между двумя странами.
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