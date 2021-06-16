Будет упрощено получение гражданами Азербайджана права проживания в Турции, гражданами Турции - в Азербайджане
В "Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" Азербайджан и Турция выражают удовлетворение достигнутым соглашением о том, что граждане одной стороны могут въезжать по удостоверению личности на территорию другой стороны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в документе отмечается, что Азербайджан и Турция, отметив исключительную важность данного соглашения с точки зрения близости между нашими народами и связей между людьми, приветствуют принятие соответствующих мер для облегчения получения гражданам одной страны права на проживание на территории другой страны в соответствии с принципом взаимности.
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