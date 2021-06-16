https://news.day.az/officialchronicle/1353009.html Азербайджан и Турция создадут механизмы для организации свободного движения товаров
Азербайджан и Турция создадут механизмы для организации свободного движения товаров
Азербайджан и Турция активизируют свои усилия по диверсификации национальных экономик и экспорта в рамках торгово-экономических отношений, по созданию совместных предприятий в перспективных областях, а также по разработке более благоприятных условий для взаимовыгодного развития инвестиционного сотрудничества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".
Согласно документу, Азербайджан и Турция примут меры по созданию механизмов для организации свободного движения товаров.
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