https://news.day.az/officialchronicle/1353118.html Освобождение Карабаха является самым важным событием 30-летней независимости Азербайджана - Эрдоган
Освобождение Карабаха является самым важным событием 30-летней независимости Азербайджана - Эрдоган
Освобождение Карабаха является самым важным событием 30-летней независимости Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент).
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