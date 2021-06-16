Освобождение Карабаха является самым важным событием 30-летней независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент).