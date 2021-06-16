Турция и Азербайджан вместе отстроят новый Карабах

Турция и Азербайджан вместе отстроят новый Карабах.

Как передает Day.Az со ссылкой на AZTV, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на специальном заседании Милли Меджлиса.

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