https://news.day.az/officialchronicle/1353121.html Турция и Азербайджан вместе отстроят новый Карабах - Эрдоган
Турция и Азербайджан вместе отстроят новый Карабах - Эрдоган
Турция и Азербайджан вместе отстроят новый Карабах.
Как передает Day.Az со ссылкой на AZTV, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на специальном заседании Милли Меджлиса.
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