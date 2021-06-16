Президент Ильхам Алиев: Мы еще раз призываем развитые страны и международные донорские организации оказать необходимую финансовую помощь развивающимся странам

Мы еще раз призываем развитые страны и международные донорские организации оказать необходимую финансовую помощь развивающимся, в частности, наименее развитым странам

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на II Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

"Пандемия COVID-19 поставила мир перед бесчисленными вызовами. Азербайджан, в качестве председателя Движения неприсоединения, выдвинул инициативу о проведении Саммита Движения, посвященного борьбе с коронавирусом, и в мае 2020 года успешно организовал данное мероприятие. Мы также явились инициаторами проведения в декабре 2020 года Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

Азербайджан добровольно внес во Всемирную организацию здравоохранения финансовый вклад в объеме 10 миллионов долларов США, оказал в связи с коронавирусом гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам, в том числе ряду государств-участников Организации исламского сотрудничества.

"Вакцинный национализм", неравенство в связи с доступностью вакцин между развитыми и развивающимися странами, продолжает вызывать нашу серьезную озабоченность. На основании международных отчетов, 82 процента доз вакцин, существующих на сегодняшний день в мире, приобретены богатыми странами, и лишь 0,3 процента вакцин приходятся на долю стран с небольшими доходами.

Мы еще раз призываем развитые страны и международные донорские организации оказать необходимую финансовую помощь развивающимся, в частности, наименее развитым странам", - отметил Президент Ильхам Алиев.