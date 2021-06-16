Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН

Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на II Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

"Как вам известно, Армения около 30 лет удерживала под оккупацией примерно 20 процентов территории нашей страны. Армения провела этническую чистку против азербайджанцев. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения учинила Ходжалинский геноцид. Он признан 13 странами.

Принятые в 1993 году Советом Безопасности ООН четыре резолюции, требовавшие безотлагательного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, декларации Движения неприсоединения, резолюции Организации исламского сотрудничества, соответствующие решения ОБСЕ и других международных организаций составляли правовую базу урегулирования конфликта. Однако Армения, игнорируя требования международной общественности, пыталась навсегда сохранить наши земли под оккупацией. Трижды - в июле, августе и сентябре 2020 года, совершив военные провокации на государственной границе и бывшей линии соприкосновения, Армения способствовала убийству невинного гражданского населения и воспламенению войны.

В сентябре минувшего года в ответ на крупномасштабное военное наступление Армении, Азербайджан начал контрнаступательную операцию и освободил значительную часть находившихся под оккупацией территорий.

Потерпев полное поражение в 44-дневной Отечественной войне, Армения подписала 10 ноября 2020 года Акт о капитуляции и вынуждена была вывести войска с других оккупированных территорий Азербайджана.

Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году.

Таким образом, Азербайджан положил конец 30-летнему конфликту, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость", - отметил Президент Ильхам Алиев.