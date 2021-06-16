От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан обед в честь Президента Реджепа Тайипа и Эмине Эрдоган

16 июня от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой был дан обед в честь Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется