Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Intercontinental в Баку

18 июня в Баку состоялось открытие отеля Intercontinental.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

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