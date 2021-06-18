https://news.day.az/officialchronicle/1353816.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Intercontinental в Баку
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Intercontinental в Баку
18 июня в Баку состоялось открытие отеля Intercontinental.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
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