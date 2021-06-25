Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2020 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным распоряжением можно ознакомиться по ссылке.

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