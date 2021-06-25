https://news.day.az/officialchronicle/1356080.html Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2020 год - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2020 год - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным распоряжением можно ознакомиться по ссылке.
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