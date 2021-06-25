В Азербайджане создаются единые координационные центры по обращениям военнослужащих, получивших ранения на войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании и организации деятельности единых координационных центров по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших ранения на войне, и лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным содержанием указа можно ознакомиться по ссылке.

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