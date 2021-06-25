Утвержден список госструктур Азербайджана по услугам в единых координационных центрах по обращениям членов семей шехидов и раненых участников войны

Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года утвержден список государственных органов (структур) Азербайджана, оказывающих услуги в единых координационных центрах по обращениям членов семей шехидов, раненых участников войны и лиц с инвалидностью.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет данный список госорганов: