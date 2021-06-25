https://news.day.az/officialchronicle/1356094.html Утвержден список госструктур Азербайджана по услугам в единых координационных центрах по обращениям членов семей шехидов и раненых участников войны - УКАЗ
Утвержден список госструктур Азербайджана по услугам в единых координационных центрах по обращениям членов семей шехидов и раненых участников войны - УКАЗ
Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года утвержден список государственных органов (структур) Азербайджана, оказывающих услуги в единых координационных центрах по обращениям членов семей шехидов, раненых участников войны и лиц с инвалидностью.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет данный список госорганов:
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