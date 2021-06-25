Президент Ильхам Алиев: В этом и следующем году будут разработаны основные фундаментальные подходы, связанные с постконфликтной ситуацией

Постконфликтная ситуация представляет значение, так как считаю, что в настоящее время - в этом и следующем году будут разработаны основные фундаментальные подходы, связанные с постконфликтной ситуацией. Позиция Азербайджана предельно понятна и ясна.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску, министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом, министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и делегацией Европейского Союза, прибывшими с визитом в Азербайджан на основе мандата верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефа Бореля 25 июня в Баку.



"Я уже неоднократно говорил о том, что мы хотим перейти от постконфликтной ситуации к миротворческому развитию и сотрудничеству на Южном Кавказе. К сожалению, до сих пор ничего подобного от правительства Армении мы не слышали. Правительство Армении игнорирует все наши заявления, связанные с началом переговоров о мирном соглашении с Арменией. Однако, возможно, предвыборная обстановка была недостаточно благоприятной для таких заявлений. Но сейчас, когда выборы в Армении завершились, мы надеемся, что будет положительный ответ. Конечно, думаю, что во время ваших контактов в Армении данный вопрос также будет обсужден, так как если у нас не будет мирного соглашения с Арменией, это означает, что нет и мира. Его нет не только между двумя странами, но и на Южном Кавказе", - отметил Президент Ильхам Алиев.